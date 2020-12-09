Україна обіцяла ЄС санкції проти Лукашенка: у Зеленського пояснили, чому цього так і не зробили

Україна досі не ввела санкції проти Білорусі за фальсифікацію виборів, оскільки Рада національної безпеки і оборони не ухвалила такого рішення.

Таке пояснення дали в Офісі президента на запит "Українських новин". Нагадаємо, що Київ пообіцяв Євросоюзу приєднатися до санкцій проти режиму Лукашенка ще на початку листопада. Видання ж просило ОПУ надати копію офіційного рішення України про санкції, якщо таке є.

"... Повідомляємо, що згідно з інформацією, наданою директоратом з питань зовнішньої політики Офісу президента України, таке рішення не ухвалено", – йдеться в документі.

Там нагадали, що відповідно до законодавства рішення про санкції ухвалюють на рівні РНБО і вводять в дію указом президента України Володимиро Зеленським.

6 листопада Рада Європейського Союзу затвердила додатковий санкційний список через фальсифікацію виборів у Білорусі. Зокрема, вони зачепили і незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила і Канада.

До чорного списку були внесені крім Лукашенко ще 14 білоруських чиновників. Серед них вказаний син незаконно обраного глави держави Віктор Лукашенко. Всім фігурантам списку заборонили поїздки в ЄС, а також заморозять їхні активи на території союзу.

Легітимність Лукашенко як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. 12 жовтня рішення про персональні санкції проти нього затвердила Рада ЄС на рівні глав МЗС.

Днями Лукашенко відповів главі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху після того, як проти нього були введені санкції.

З'явилося відео з виступу "президента", під час якого він заявив, що збирається розбиратися з цією ситуацією в суді. За словами Лукашенка, він був покараний за те, що вибудовує справедливу політику.

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