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31 грудня • оновлено в 12:43
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Україна об'єднає енергосистему з Європою: Гончарук дав прогноз

1.4т
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Енергосистема України в 2023 році має стати частиною європейської енергосистеми.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю каналу "Україна 24", повідомляє "Укрінформ". За його словами, історичне рішення вже прийнято.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

tva.ua

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"Це неможливо": Україна визнала, що не може від'єднатися від енергосистеми Росії

"Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що в 2023 році об'єднання української та європейської мереж вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію і на цьому заробляти . Зараз, насправді, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена. Відверто кажучи, там не такі великі обсяги", – заявив прем'єр.

За словами Гончарука, українська енергосистема довгий час була пов'язана з російською, білоруською та молдовською. Однак приєднання до європейської енергосистеми передбачає відмову від єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю, відмітив політик.

"Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відмежуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято", – додав прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
енергосистема України
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Енергобезпека Енергетика
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
подписать бумажку это мало ,тут ещё гроши нужны. P.S. А электроэнергия у вас уже по европейским ценам?
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1
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
значит атомные станции закроют....у шпротов такая же фигня была, ща воют и платят втридорога, а ведь свою станцию им приказали закрыть ! слава украини !
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2
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Судоплатов Павел, пускай закроют, через несколько лет украинские АЭС превратятся в груду мет.алла с потенциальной опасностью вз.рывов в 50 хиросим
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2
0
an and
an and
Давно пора и по сути неизбежно!
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0
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