Україна об'єднає енергосистему з Європою: Гончарук дав прогноз

Енергосистема України в 2023 році має стати частиною європейської енергосистеми.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю каналу "Україна 24", повідомляє "Укрінформ". За його словами, історичне рішення вже прийнято.

Олексій Гончарук tva.ua

"Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що в 2023 році об'єднання української та європейської мереж вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію і на цьому заробляти . Зараз, насправді, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена. Відверто кажучи, там не такі великі обсяги", – заявив прем'єр.

За словами Гончарука, українська енергосистема довгий час була пов'язана з російською, білоруською та молдовською. Однак приєднання до європейської енергосистеми передбачає відмову від єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю, відмітив політик.

"Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відмежуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято", – додав прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!