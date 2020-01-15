"Україна нічого не отримає": дипломат назвав механізм компенсації за збитий Boeing

Надзвичайний і повноважний посол України Володимир Василенко розповів, що компенсація за збитий у Тегерані (Іран) український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ повинна бути адресною.

"Її отримає не держава Україна, а родичі загиблих і авіакомпанія", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

На думку дипломата, зважаючи на те, що Іран визнав свою провину за катастрофу, необхідності в скликанні Ради безпеки ООН немає. "Зараз значно важливіше інше – питання компенсації", – підкреслив він.

Компенсація за збитий Boeing буде адресною

Василенко пояснив, що розмір і терміни виплат є предметом домовленостей сторін. "Спершу визначають формулу, за якою буде вирахувано обсяг, а потім узгоджують терміни реальної компенсації".

Дипломат також розповів про два міжнародні документи, що можуть бути застосовані, – Варшавську конвенцію 1929 року і Монреальську конвенцію 1999 року про правила міжнародних повітряних перевезень. "У них передбачені критерії виплат", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL:

8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Того ж дня рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, яка виявилася пошкодженою.

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

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