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20 листопада • оновлено в 11:49
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Не дійшли: США розповіли про проблеми з грошима на зброю Україні

1.6т
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До України не дійшли понад 35 млн доларів (з 400 млн доларів), які надали Сполучені Штати на військову допомогу.

Ці кошти мали бути спрямовані на купівлю зброї, засобів зв'язку, а також на оснащення бойових кораблів ВМС України, пише Los Angeles Times із посиланням на документи про витрати Пентагону, що опинилися у розпорядженні газети.

Прессекретарка Пентагону Карла Глісон вже підтвердила, що США ще належить перевести Україні 36 млн доларів.

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"Україна отримає ці гроші протягом наступних декількох тижнів", – повідомила вона.

При цьому підполковник відмовилася назвати причину, з якої кошти досі не були передані до Києва.

До України не дійшли понад 35 млн доларів, які надали Сполучені Штати на військову допомогу

До України не дійшли понад 35 млн доларів, які надали Сполучені Штати на військову допомогу

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Військова допомога Україні
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отдавать чубатые будут в два раза больше,
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