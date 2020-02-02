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2 лютого • оновлено в 17:21
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Україна недоотримала 14 млрд грн: Мінфін розповів про серйозні проблеми з держбюджетом

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Державний бюджет України за підсумками січня недоотримав 13,8 млрд гривень доходів.

Головна причина – суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема у відомстві звертають увагу на міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/дол, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ.

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Таким чином, доходи загального фонду державного бюджету у минулому місяці склали 42,6 млрд гривень.

Державний бюджет України за підсумками січня недоотримав 13,8 млрд гривень доходів

Державний бюджет України за підсумками січня недоотримав 13,8 млрд гривень доходів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

  • Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Держбюджет-2020
Тег
Міністерство фінансів
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вітаю шановних українців! Це успіх! А в Росії бюджет профіцитний, ось вони лохи!
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1
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Промышленности нет, экономика разрушена, заробитчанам клубнику собирать рано. Вот и доходов нет у XoxлоГабона.
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6
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Пигин Макс
Пигин Макс
Примите наши поздравления!
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7
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс, Искренние!
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