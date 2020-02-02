Україна недоотримала 14 млрд грн: Мінфін розповів про серйозні проблеми з держбюджетом

Державний бюджет України за підсумками січня недоотримав 13,8 млрд гривень доходів.

Головна причина – суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема у відомстві звертають увагу на міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/дол, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ.

Таким чином, доходи загального фонду державного бюджету у минулому місяці склали 42,6 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.