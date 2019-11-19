"Україна не замерзне!" Оржель дав відповідь "Газпрому" на зухвалу пропозицію

Україні вистачить запасів газу і вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Таку заяву зробив міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова". Зокрема, він назвав неприйнятною пропозицію російського "Газпрому" щодо нового контракту.

"На сьогодні у нас рекордні запаси газу в підземних сховищах, як і відповідно вугілля на складах. Це означає головне: Україна цієї зими без транзиту не замерзне. Навіть без транзиту ми забезпечимо енергією кожного українця", – сказав міністр.

Транзит газу з Росії "Цезор.НЕТ"

При цьому Оржель додав, що найбільші ризики можуть виникнути у лютому-березні, однак проведені стрес-тести показали, що навіть у пікові дні українським споживачам вистачить газу.

Український міністр сподівається на те, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

"Ця пропозиція, яку було визначено, вона є неприйнятною для України, з урахуванням того, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір усього на один рік використання української газотранспортної системою", – підкреслив Оржель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік із урахуванням прогнозного попиту у Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал