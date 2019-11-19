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19 листопада • оновлено в 06:54
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"Україна не замерзне!" Оржель дав відповідь "Газпрому" на зухвалу пропозицію

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Україні вистачить запасів газу і вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Таку заяву зробив міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова". Зокрема, він назвав неприйнятною пропозицію російського "Газпрому" щодо нового контракту.

"На сьогодні у нас рекордні запаси газу в підземних сховищах, як і відповідно вугілля на складах. Це означає головне: Україна цієї зими без транзиту не замерзне. Навіть без транзиту ми забезпечимо енергією кожного українця", – сказав міністр.

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При цьому Оржель додав, що найбільші ризики можуть виникнути у лютому-березні, однак проведені стрес-тести показали, що навіть у пікові дні українським споживачам вистачить газу.

Український міністр сподівається на те, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

"Ця пропозиція, яку було визначено, вона є неприйнятною для України, з урахуванням того, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір усього на один рік використання української газотранспортної системою",підкреслив Оржель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік із урахуванням прогнозного попиту у Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна
Теги
транзит газу Газпром
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну это же замечательно! бог в помощь! целую зиму будете в тепле! правда денег за транзит не будет, но это же мелочи, ЕС поможет, в долг даст.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Украина считает, что она сможет протянуть эту зиму без воровства российского газа.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Господя, ну не замёрзнете и молодцы. Неужели сей пан думает, что цель сп2 - заморозить Украину? Её можно было достигнуть намного более простыми способами.
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2 из 4 ответов | показать все
Тарас Бор
Тарас Бор
Крым Андрей,ты статью то читал,андруша?"Потоки" то при кую?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Тарас Бор, ради выигрыша исков газпром начал потоки строить? Да в уме ли ты?
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