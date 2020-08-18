Україна зірвала план виконання бюджету на 38 млрд: чим це загрожує

Україна в першому півріччі 2020 року не виконала план доходів на 38 млрд грн, або 7,8%.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в Facebook. За його словами, на виконанні держбюджету позначилося поглиблення негативних тенденцій в економіці.

"Це зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою наших фахівців), і випуску промислової продукції на 8,3%, і імпорту. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій. План на доходи не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. Лише один приклад – уряд прогнозував скорочення імпорту на 10%. Фактично у I півріччі він зменшився на 19,7%. Як наслідок, недоотримано 14 млрд грн доходів", – повідомив Пацкан.

Статистика виконання держбюджету Рахункова Палата

Зокрема, план видатків не виконано на 51 млрд грн. При тому, що він був зменшений на 77 млрд грн.

Витрати на погашення й обслуговування боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету в I півріччі 2020 року.

План виконання держбюджету-2020 Facebook Валерія Пацкана

Яка ситуація з боргами в Україні

На кінець 2019 року дефіцит бюджету склав понад 71 мільярд гривень. За перший квартал 2020 року додали ще 32,73 мільярда.

Нещодавно переглянули держбюджет-2020, в який заклали дефіцит на рівні 298,4 мільярда гривень (раніше було 96,3 мільярда). Він збільшився втричі.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснив, що бюджет збільшили, оскільки, за підрахунками уряду, у зв'язку з карантинними обмеженнями для суб'єктів господарювання бюджет не отримає близько 150-200 млрд гривень доходу. Витрати уряд не може скорочувати, оскільки велика їх частина соціальні, їх скорочення може викликати невдоволення в суспільстві. Тому уряд змушений збільшувати дефіцит.

За словами економіста, є тільки одне джерело покриття дефіциту бюджету – збільшення як внутрішнього, так і зовнішнього держборгів.

"Зовнішній борг – це кошти МВФ, Світового банку, урядів багатьох країн і облігації, які Україна може випускати. Внутрішній борг може покриватися за рахунок тих, хто захоче купити облігації. Однак є ще один спосіб – друк грошей, тобто той випадок, коли облігації викуповує Нацбанк через механізм так званого "друкарського верстата", – пояснив Новак.

За його словами, друк грошей може спричинити сплеск інфляції. Однак, якщо уряд використав би ці кошти за цільовим призначенням, в якості допомоги тим підприємствам, які опинилися під забороною діяльності та обмеженнями, тоді цього можна було б уникнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Мінфіну, в Україні за 7 місяців 2020 року дефіцит держбюджету склав понад 47 млрд грн. До того ж у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.