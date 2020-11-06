Україна не виконала більшість вимог МВФ, – Марченко

Україна виконала лише чотири з десяти структурних маяків Міжнародного валютного фонду. Таким чином більшість вимог Фонду досі не реалізовано, проте влада надіється отримати наступний транш до кінця року.

Про це розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Урядовий портал. За його словами, Мінфін очікує до кінця цього року отримати транш від МВФ в межах чинної програми stand-by.

"Є сподівання, що ми отримаємо кошти ще у 2020-му, принаймні ми робимо все для цього можливе", – розповів міністр.

Марченко наголосив, що Україна вже виконала 4 структурні маяки програми, і виконання ще двох – на фінальній стадії.

"Проведено роботу зі скорочення непрацюючих кредитів. Приміром, у вересні частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі зменшилась з 48% до 45,6%. Нарешті запущено ринок газу для приватних споживачів, які тепер можуть самостійно обирати постачальника газу. Також виконані завдання з реформування митниці і податкової – створені єдині юридичні особи, вдосконалено статут НАК "Нафтогаз" і внесені зміни в положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній. Це, до речі, було одним із проблемних питань, і зараз воно знято. Виконання ще двох структурних маяків фіналізуються", – заявив Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: