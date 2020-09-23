Україна навряд чи отримає транш МВФ у 2020 році – Morgan Stanley
Україна, найімовірніше, не отримає транш МВФ у сумі $700 млн до кінця 2020 року.
Такий прогноз надали аналітики банку Morgan Stanley, передає "Інтерфакс-Україна".
"Плани уряду України профінансувати левову частку дефіциту, закладеного в проєкті держбюджету-2021, шляхом розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) занадто завищені", – вважають у банку.
Незважаючи на потребу України в транші МВФ через ситуацію з держборгом, отримання грошей до кінця року, найімовірніше, не буде, зазначили аналітики.
Однак з урахуванням кількості поточних нерозв'язаних питань за програмою України з МВФ отримання навіть одного траншу на $0,7 млрд цього року здається сумнівним, йдеться в матеріалах інвестиційного банку.
22 серпня в МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.
10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україні для траншу stand by. Він заявив, що дискусії щодо поточної програми stand by тривають.
17 вересня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ у грудні 2020 року.
Пізніше міністр фінансів Сергій Марченко спростував цю інформацію і сказав, що даними про дату наступного траншу він не володіє. Він також спростував інформацію про паузу у співпраці з МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України вніс до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік із дефіцитом 270 млрд гривень, або 6% прогнозного ВВП. Його пропонується профінансувати на 208 млрд грн коштом ОВДП, на $1,1 млрд – коштом зовнішніх позик, на 6 млрд грн – коштом приватизації. Загальні потреби в запозиченнях оцінюються в 685 млрд грн, або $23,5 млрд.