Україна навряд чи отримає транш МВФ у 2020 році – Morgan Stanley

Україна, найімовірніше, не отримає транш МВФ у сумі $700 млн до кінця 2020 року.

Такий прогноз надали аналітики банку Morgan Stanley, передає "Інтерфакс-Україна".

"Плани уряду України профінансувати левову частку дефіциту, закладеного в проєкті держбюджету-2021, за рахунок розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) занадто завищені", – вважають в банку.

Незважаючи на потребу України в транші МВФ через ситуацію з держборгом, отримання грошей до кінця року скоріше за все не буде, відзначили аналітики.

Однак з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з МВФ отримання навіть одного траншу на $0,7 млрд в цьому році виглядає сумнівним, йдеться в матеріалах інвестиційного банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України вніс до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік з дефіцитом 270 млрд гривень, або 6% прогнозного ВВП. Його пропонується профінансувати на 208 млрд грн за рахунок ОВДП, на $1,1 млрд – за рахунок зовнішніх позик, на 6 млрд грн – за рахунок приватизації. Загальні потреби в запозиченнях оцінюються в 685 млрд грн або $23,5 млрд.