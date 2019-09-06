Україна наростила запаси грошей: в яку суму оцінено резерви

Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули понад $22 млн (в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба НБУ. Водночас міжнародні резерви в липні становили 21,8 млн доларів.

"Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 015,0 млн дол. США (в еквіваленті)", – йдеться в повідомленні.

За місяць вони майже не змінилися завдяки тому, що чиста купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку компенсувала витрати на погашення та обслуговування державного боргу.

В НБУ також додали, що станом на 1 вересня 2019-го обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду та Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня правління Національного банку на пів відсотка знизило облікову ставку – з 17% до 16,5% річних. Це здешевить кредити в Україні.

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