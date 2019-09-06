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8 вересня • оновлено в 11:31
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Україна наростила запаси грошей: в яку суму оцінено резерви

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Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули понад $22 млн (в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба НБУ. Водночас міжнародні резерви в липні становили 21,8 млн доларів.

"Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 015,0 млн дол. США (в еквіваленті)", – йдеться в повідомленні.

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За місяць вони майже не змінилися завдяки тому, що чиста купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку компенсувала витрати на погашення та обслуговування державного боргу.

Україна наростила запаси грошей: в яку суму оцінено резерви

В НБУ також додали, що станом на 1 вересня 2019-го обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду та Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня правління Національного банку на пів відсотка знизило облікову ставку – з 17% до 16,5% річних. Це здешевить кредити в Україні.

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Місце
Україна
Тег
НБУ
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
По данным Всемирного совета по золоту (WGC) по состоянию на июнь - июль золотой запас России вырос на 12,2 тонны.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Это "клятый" Порох так "грабил" Украину и так "наживался на войне" что за время его президентства резервы украины увеличились с 7 млрд баксов в 2014 году до 22 млрд в 2019 году. Всем понятно что Зе-бил к этому никак не успел приложиться. Оно теперь только разбазаривать эти деньги начнет
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Levitsky Valery, этот резерв из денег которые брали в долг. Читай не только обоз, может поумнеешь, хотя врятли .
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