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22 січня • оновлено в 18:04
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Україну заполонили фальшиві гривні: як відрізнити від справжніх

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В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості.

Їх не відрізняють від справжніх касири торговельних мереж, і привозять у банки, повідомляє "Страна" з посиланням на внутрішню переписку Національного банку.

"Такі підробки виявляються банками серед інкасованої готівки, що надходить від підприємств торгівлі. Підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку, перш за все, для населення і касирів підприємств торгівлі", – відзначили в НБУ.

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При цьому на фальшивих двохсотках, які підробляли під серію 2007 року, зазначений неправильний рік випуску – 2014. Вони виготовлені на якісному спеціальному захищеному папері.

Однак є кілька ключових елементів, які дозволяють розпізнати фальшивку. Зокрема:

  • Всі зображення на банкноті виконані кольоровим струменевим друком – кольори наближені до справжніх банкнот.

  • Рельєфність елементів друку відчувається на дотик, імітовані тисненням паперу. Деформація паперу не збігається з друкованим зображенням.

  • Ультрафіолетовий захист імітований, кольори зображень наближені до оригіналу.

  • Ефект зміни кольору оптично змінного зображення цифрового позначення номіналу "200" на лицьовій стороні банкноти не імітований.

  • Частини наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу "200") при розгляді банкноти проти світла в більшості підробок збігаються.

  • Латентне зображення у вигляді цифрового позначення номіналу "200" не імітовано.

  • Мікротексти частково читаються.

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості

"Страна"

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості

"Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати.

Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
гривня національний банк України
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Shymskaja Elvira
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