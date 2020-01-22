Україну заполонили фальшиві гривні: як відрізнити від справжніх

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості.

Їх не відрізняють від справжніх касири торговельних мереж, і привозять у банки, повідомляє "Страна" з посиланням на внутрішню переписку Національного банку.

"Такі підробки виявляються банками серед інкасованої готівки, що надходить від підприємств торгівлі. Підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку, перш за все, для населення і касирів підприємств торгівлі", – відзначили в НБУ.

При цьому на фальшивих двохсотках, які підробляли під серію 2007 року, зазначений неправильний рік випуску – 2014. Вони виготовлені на якісному спеціальному захищеному папері.

Однак є кілька ключових елементів, які дозволяють розпізнати фальшивку. Зокрема:

Всі зображення на банкноті виконані кольоровим струменевим друком – кольори наближені до справжніх банкнот.

Рельєфність елементів друку відчувається на дотик, імітовані тисненням паперу. Деформація паперу не збігається з друкованим зображенням.

Ультрафіолетовий захист імітований, кольори зображень наближені до оригіналу.

Ефект зміни кольору оптично змінного зображення цифрового позначення номіналу "200" на лицьовій стороні банкноти не імітований.

Частини наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу "200") при розгляді банкноти проти світла в більшості підробок збігаються.

Латентне зображення у вигляді цифрового позначення номіналу "200" не імітовано.

Мікротексти частково читаються.

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості "Страна"

В Україні виявили новий вид підробок готівкової гривні – фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості "Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати.

Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!