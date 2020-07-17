Україна стала найбіднішою країною Європи

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду в США Володимир Компанієць.
Він відзначив, що Україна показала найгірший результат уже за всіма трьома показниками:
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52;
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1;
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансовий аналітик Володимир Мазуренко впевнений: і без посилення карантину ВВП України у 2020-му може впасти на 8-10%. За перші п'ять місяців цього року, з урахуванням кількох "вдалих" місяців без карантину і світової кризи, виробництво скоротилося на 8,7% порівняно з минулим роком.
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