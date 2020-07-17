МоваЯзык

Топтеми:

Україна стала найбіднішою країною Європи

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
5,1 т.
Україна стала найбіднішою країною Європи

Україна стала найбіднішою країною Європи. (Delo.ua)

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду в США Володимир Компанієць.

Аналіз ВВП України

Аналіз ВВП України Facebook Володимира Компанійця

Він відзначив, що Україна показала найгірший результат уже за всіма трьома показниками:

  • за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52;

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення Facebook Володимира Компанійця

  • за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1;

ВВП на душу населення з урахуванням ПКС

ВВП на душу населення з урахуванням ПКС Facebook Володимира Компанійця

  • за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034

ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року

ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансовий аналітик Володимир Мазуренко впевнений: і без посилення карантину ВВП України у 2020-му може впасти на 8-10%. За перші п'ять місяців цього року, з урахуванням кількох "вдалих" місяців без карантину і світової кризи, виробництво скоротилося на 8,7% порівняно з минулим роком.

УкраїнаЕкономіка УкраїниВолодимир Компанієць
Поділитися в Facebook
  2. Економіка