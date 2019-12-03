Україна набере понад 16 млрд грн боргів через провал важливої реформи

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити плановий обсяг запозичень на 2019 рік на 16,4 млрд гривень.

"У зв’язку зі зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету", – йдеться у відповідному урядовому розпорядженні, яке опублікували на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Зокрема, необхідність у нових запозиченнях виникла через те, що протягом року уряд не зміг виконати план із приватизації.

Нагадаємо, що у бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити плановий обсяг запозичень на 2019 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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