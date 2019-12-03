Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Україна набере понад 16 млрд грн боргів через провал важливої реформи

1.7т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити плановий обсяг запозичень на 2019 рік на 16,4 млрд гривень.

"У зв’язку зі зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету", – йдеться у відповідному урядовому розпорядженні, яке опублікували на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Зокрема, необхідність у нових запозиченнях виникла через те, що протягом року уряд не зміг виконати план із приватизації.

Новини
Мінфін пояснив, що відбувається із держбюджетом України

Нагадаємо, що у бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити плановий обсяг запозичень на 2019 рік

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити плановий обсяг запозичень на 2019 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
9
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Сумно. Є ще джерела: деолігархізація і деофшоризація.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
теперь будут занимать еще, чтобы раздавать долги, это как снежный ком
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
В гадюшной недостране не может быть реформ, эта клоака свидомитая как чёрная дыра.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги