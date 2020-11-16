Україна на вимогу МВФ змінить правила для банків: чого очікувати

Банківський закон, якого від України вимагає головний кредитор – МВФ, введе нові правила на фінансовому ринку. Змінять вимоги до керівників фінустанов, правила розкриття банківської таємниці і розширять повноваження НБУ.

Які нововведення чекають на українців пояснила виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, передає UBR. У Раду вже внесли відповідний законопроєкт.

Згідно з ним, структура капіталу банків фактично стане трирівневою і буде складатися з:

основного капіталу 1 рівня;

додаткового капіталу 1 рівня;

капіталу 2 рівня.

На рівні закону визначили інструмент, при якому Нацбанк зможе входити в додатковий перший капітал банку в разі його недостатності. НБУ дозволять обмінювати зобов'язання на акції.

"Позитивний ефект змін очевидний, адже стабільна робота банківської установи при реалізації кризових явищ – це не тільки запорука спокою вкладників, а й можливість отримання фінансування для бізнесу і споживачів", – пояснила Коробкова.

Законопроєкт також врегулював питання про правила розкриття банківської таємниці. Зокрема, нарешті може бути пояснено правила пріоритетності розкриття банківської таємниці. Відзначається, що на практиці це положення викликає проблеми.

"Зазначена норма забезпечує єдиний постійний підхід щодо розкриття банківської таємниці і дозволить клієнтам банків чітко усвідомлювати межі збереження банківської таємниці", – помітила експерт.

Також мають намір прояснити норму про призначення окремого директора головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками та комітету з питань винагород системно важливого банку.

Відзначається, що у Європі такі вимоги не є обов'язковими. На думку аналітика, такі нововведення обмежують повноваження акціонера.

"Зазіхати на можливість акціонера реалізовувати своєчасну політику запобігання неплатоспроможності банку з огляду на те, що відповідальність за підтримання регулятивного капіталу на достатньому рівні є обов'язком саме акціонерів – власників істотної участі", – підсумувала Коробкова.

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