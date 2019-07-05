Україна може залишитися без горілки: що відбувається

Державне підприємство "Укрспирт" з 1 липня припинило постачання спирту вітчизняним виробникам алкоголю через правову колізію.

Причиною стало те, що установка необхідних витратомірів виявилася неможливою через відсутність законодавчих вимог до них, повідомляють "Українські новини" з посиланням на підприємство.

"Навіть якщо вони (витратоміри) будуть встановлені, їх статус іще не врегульовано юридично, потрібне узгодження умов на використання цих приладів", – розповіли в "Укрспирті".

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На підприємстві відзначили, що навіть не можуть закупити необхідне обладнання, оскільки такі угоди можуть бути розцінені як нецільове використання бюджетних коштів через незакріплений статус витратомірів.

Відзначимо, мова йде про зміни до Податкового кодексу, ухвалені Верховною Радою в листопаді 2018 року, які передбачають введення з 1 липня системи електронного адміністрування реалізації спирту.

Згідно з документом, із 1 липня забороняється отримання і реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів, які повинні відповідати вимогам закону. Таким документом є Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, де відсутня будь-яка інформація про витратоміри.

Укрспирт Укрінформ

Як пояснили в "Укрспирті", витратомір – це лічильник етилового спирту, призначений для безперервного вимірювання, запам'ятовування, фіксації та відображення в електронному вигляді даних за обсягом отримання або відпуску спирту в декалітрах.

"У нас залишилося спирту на 2-3 дні для виконання контрактів на експорт. Для виробництва на внутрішній ринок уже немає", – розповіли в компанії.

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