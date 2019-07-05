ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Україна може залишитися без горілки: що відбувається

10.6тЧитати матеріал російською

Державне підприємство "Укрспирт" з 1 липня припинило постачання спирту вітчизняним виробникам алкоголю через правову колізію.

Причиною стало те, що установка необхідних витратомірів виявилася неможливою через відсутність законодавчих вимог до них, повідомляють "Українські новини" з посиланням на підприємство.

"Навіть якщо вони (витратоміри) будуть встановлені, їх статус іще не врегульовано юридично, потрібне узгодження умов на використання цих приладів", – розповіли в "Укрспирті".

Новини
Рахунки "Укрспирту" заарештовані: в Україні може зупинитися виробництво горілки

Україна може залишитися без горілки

Україна може залишитися без горілки

Народна правда

На підприємстві відзначили, що навіть не можуть закупити необхідне обладнання, оскільки такі угоди можуть бути розцінені як нецільове використання бюджетних коштів через незакріплений статус витратомірів.

Відзначимо, мова йде про зміни до Податкового кодексу, ухвалені Верховною Радою в листопаді 2018 року, які передбачають введення з 1 липня системи електронного адміністрування реалізації спирту.

Згідно з документом, із 1 липня забороняється отримання і реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів, які повинні відповідати вимогам закону. Таким документом є Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, де відсутня будь-яка інформація про витратоміри.

Укрспирт

Укрспирт

Укрінформ

Як пояснили в "Укрспирті", витратомір – це лічильник етилового спирту, призначений для безперервного вимірювання, запам'ятовування, фіксації та відображення в електронному вигляді даних за обсягом отримання або відпуску спирту в декалітрах.

"У нас залишилося спирту на 2-3 дні для виконання контрактів на експорт. Для виробництва на внутрішній ринок уже немає", – розповіли в компанії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як працює тіньовий ринок спирту в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
Укрспирт
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
18
16
Смішно
10
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
И что за жисть пошла? цыгарки подорожавши,с горилкой напряг,русский мат под запретом....совсем ссуки кислород перекрыли.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это то как раз вообще не проблема для народа)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха не смешите мои тапочки))))даже у меня есть самогонный аппарат))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel