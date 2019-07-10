Україна може закупити у США найпотужніші винищувачі: що відомо

Україна може розглядати можливість придбання американських винищувачів F-16.

Про це заявив президент американської неурядової дослідницької організації Jamestown Foundation Глен Говард, передає "Укрінформ". За його словами, у разі якщо ця інформація підтвердиться, це може стати серйозним кроком для допомоги Україні і модернізації її Повітряних сил.

"Ходять чутки, що Україна може дійсно розглядати придбання винищувачів F-16 американського виробництва. Якщо вони відповідають дійсності, це означає, що США розглядають можливість серйозного кроку для допомоги Україні", – пояснив він.

F-16

На думку президента Jamestown Foundation, саме потреби Повітряних сил України можуть бути в пріоритеті розгляду подальших кроків військово-технічного співробітництва України та США, оскільки "вони дуже швидко старіють, і їм не вистачає запчастин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі ЗСУ показали міць українського аналога Javelin. Так, ПТРК "Стугна-П" успішно відпрацьовують блискавичне знищення цілей.

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