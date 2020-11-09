Україна може закупити російську вакцину проти коронавірусу через Бразилію

Україна шукає можливості закупити вакцину проти коронавірусу через Бразилію, де тестують і російські розробки.

"Посольство України у республіці Бразилія надіслало запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 на бразильські державні інститути, які є партнерами їх виробників, а також надіслало в Україну докладну інформацію про іноземних виробників, які тестують вакцину на території Бразилії", – йдеться у листі українського посла у Бразилії до МОЗ та МЗС України, передає експертна організація StateWatch.

Однак дипломати попереджують уряд України, що передусім Бразилія буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, який становить понад 210 млн осіб.

Також наголошується, що Бразилія не є виробником вакцин, а лише тестує їх та закуповує суміші для подальшого виробництва в країні.

Станом на кінець вересня 2020 року в Бразилії перебували на III етапі тестування та вважалися найбільш перспективними такі вакцини проти коронавірусу:

ChAdOx1 nCoV-19, розроблена Університетом Оксфорд та британською компанією "AstraZeneca".

Coronavac, розроблена китайською компанією "Sinovac Biotech".

BNT162b2, розроблена американською компанією Pfizer та німецькою BioTech.

Ad26.COV2.S, розроблена американською компанією "Jassen-Cilag", яка належить до групи Johnson & Johnson.

Також Бразилія уклала угоду про співробітництво з Російським фондом прямих інвестицій щодо постачання 50 млн доз вакцини проти COVID-19 "Sputnik-V". Проведення клінічних досліджень цієї вакцини планувалося з жовтня 2020 року.

Першою у світі про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" повідомила Росія. Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні й липні.

Однак на Заході звучала критика на адресу російського препарату, адже допуск вакцини пройшов без масштабних даних третьої фази випробувань, у яких би брали участь кілька тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.