Україна може забрати у Росії "Північний потік-2": названо спосіб

Україна може відібрати у Росії частину акцій "Турецького потоку" або "Північного потоку-2" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Геннадій Кобаль, коментуючи арешт акцій компанії South Stream Transport BV за заявою "Нафтогазу".

Як зазначив експерт, Росія і Туреччина націлені на те, щоб швидко добудувати і запустити "Турецький потік".

"Але є інша сторона медалі – рішення Стокгольмського арбітражу. Там є борг, який має по суду сплатити "Газпром". "Газпром" його не хоче платити принципово – як то кажуть, "платять тільки слабкі". "Нафтогаз" йде в суди", – пояснив він.

За словами Кобаля, за рішенням Стокгольмського арбітражу можна заарештувати не тільки акції "Турецького потоку", але і будь-який актив "Газпрому", який знайдуть.

"Вони можуть побудувати цей "Турецький потік", а "Нафтогаз" через суд забере його собі. Або побудують "Північний потік-2", а "Нафтогаз" через суд зможе забрати його собі. І буде "Нафтогаз" власником частини акцій "Північного потоку". Небажання "Газпрому" платити піддає ризику не тільки "Турецький потік", а будь-які їхні активи і проекти в Британії, Німеччині, Нідерландах", – підкреслив він.

Як зазначив Кобаль, усі закордонні активи "Газпрому" перебувають під загрозою арешту: "Нафтогаз" просто забере їх собі. Це питання часу".

"Їх життя перетворилося на жах. Вони зараз тільки бігають, ховають активи, їх вилучають, заарештовують суди. Це нескінченна гра, але повірте, вони втрачають набагато більше, ніж якщо б просто заплатили. Все одно рано чи пізно їм доведеться платити. Безумовно більше", – уклав експерт.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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