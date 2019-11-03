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3 листопада • оновлено в 18:14
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Україна може забрати у Росії "Північний потік-2": названо спосіб

3.3т Читати матеріал російською

Україна може відібрати у Росії частину акцій "Турецького потоку" або "Північного потоку-2" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Геннадій Кобаль, коментуючи арешт акцій компанії South Stream Transport BV за заявою "Нафтогазу".

Як зазначив експерт, Росія і Туреччина націлені на те, щоб швидко добудувати і запустити "Турецький потік".

"Але є інша сторона медалі – рішення Стокгольмського арбітражу. Там є борг, який має по суду сплатити "Газпром". "Газпром" його не хоче платити принципово – як то кажуть, "платять тільки слабкі". "Нафтогаз" йде в суди", – пояснив він.

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За словами Кобаля, за рішенням Стокгольмського арбітражу можна заарештувати не тільки акції "Турецького потоку", але і будь-який актив "Газпрому", який знайдуть.

"Вони можуть побудувати цей "Турецький потік", а "Нафтогаз" через суд забере його собі. Або побудують "Північний потік-2", а "Нафтогаз" через суд зможе забрати його собі. І буде "Нафтогаз" власником частини акцій "Північного потоку". Небажання "Газпрому" платити піддає ризику не тільки "Турецький потік", а будь-які їхні активи і проекти в Британії, Німеччині, Нідерландах", – підкреслив він.

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Як зазначив Кобаль, усі закордонні активи "Газпрому" перебувають під загрозою арешту: "Нафтогаз" просто забере їх собі. Це питання часу".

"Їх життя перетворилося на жах. Вони зараз тільки бігають, ховають активи, їх вилучають, заарештовують суди. Це нескінченна гра, але повірте, вони втрачають набагато більше, ніж якщо б просто заплатили. Все одно рано чи пізно їм доведеться платити. Безумовно більше", – уклав експерт.

Україна може забрати у Росії "Північний потік-2": названо спосіб

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Стокгольмське рішення по газу
Особа
Геннадій Кобаль
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром Північний потік - 2 турецький потік
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укроцирк, ей-богу. Я другооой такой страны не знаааюююю...
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2 из 3 ответов | показать все
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Он Алекс, характерная черта украинца - хамство! приччем хамить начинает уркаинец, когда не в силах придумать что то путное.
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, соска на вато сми свалила ))) тебе чмошница троль Кремлевская не место на украинском сайте
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1
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова. «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил Чубаров в интервью сетевому изданию «Обозреватель»
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Викентий Зееленфройндт, консорциум надо назвать "Рога и Копыта" :-D
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Викентий Зееленфройндт, какая говорящая фамилия - чубаров :-D
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Не зря Коболев получил миллионные премии. Умеет работать...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кунецкая Раїса, умеет, ага! И что же он наработал для вас хорошего? Не в туманной перспективе, а реально. Давайте, убейте нас фактами, чтобы мы заплакали :-)
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