Україна може втратити 5 млрд через новий позов Коломойського

Запорізький завод феросплавів, підконтрольний олігарху Ігорю Коломойському, домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро України через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Зокрема Конституційний суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за скаргою заводу щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про НАБУ", наголошується у матеріалах суду.

"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду України", — йдеться у повідомленні.

Оскаржуване положення передбачає, що Національному антикорупційному бюро і його працівникам для виконання покладених на них обов'язків надається право за наявності законних підстав подавати до суду позови про визнання недійсними угод.

Якщо ж КСУ визнає цю норму неконституційною, то держава втратить майже 5 млрд гривень через операції, які були визнані недійсними за позовами НАБУ.

Підконтрольний Ігорю Коломойському завод домагається визнання неконституційним права НАБУ УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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