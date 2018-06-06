Україна може втратити 1 млрд євро і підтримку ЄС: названа умова

Європарламент може позбавити Україну макрофінансової допомоги обсягом 1 млрд євро, якщо Верховна Рада не прийме 7 червня проект закону про Антикорупційний суд.

"Є чітка позиція Європейської народної партії: якщо в четвер не проголосують за Антикорупційний суд, голосування за макрофінансову допомогу, яке прогнозується 13 червня в Європарламенті, може бути відкладено", - сказав в ефірі одного з телеканалів міністр фінансів Олександр Данилюк, передає "Інтерфакс".

Також, якщо Рада не підтримає створення суду, Україна може залишитися без кредитних траншів від МВФ. В такому випадку, заявив Данилюк, країні доведеться додатково шукати близько 4 млрд доларів.

"Якщо ми зриваємо програму МВФ, то це автоматично означає секвестр на суму мінімум 4 млрд доларів. Якщо в гривнях, то помножте на 26-27 - це величезні суми" - заявив Данилюк.

На сьогоднішній день Україна отримала за трьома попереднім програмам MFA кредитів на суму 2,8 млрд євро з початку 2014 року: 1,6 млрд євро були виділені в 2014-2015 роках в рамках двох попередніх програм MFA і 1,2 млрд євро в 2015-2017 роках як частина третьої програми.

Як повідомлявOBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що піде у відставку, якщо парламент не прийме проект закону про Антикорупційний суд.