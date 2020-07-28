Україна може відмовитися від кредитів МВФ, – Стефанишина

Україна після закінчення програми stand-by з МВФ можуть більше не знадобитися наступні позики.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанишина.

"Я дуже сподіваюся, що Україні не знадобляться наступні макрофінансові програми або програми МВФ. Ті кошти, які ми можемо залучити, будуть спрямовані на впровадження реформ, які дозволять Україні не бути позичальником. Але, з іншого боку, міжнародні партнери будуть завжди підтримувати Україну. Якщо буде необхідність залучити нову програму кредитування, я впевнена, Єврокомісія піде нам на зустріч. Однак, сподіваюся, ми не будемо звертатися за додатковою допомогою", – пояснила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України і замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.