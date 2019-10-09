Україна може почати купувати газ безпосередньо з Росії: Коболєв назвав терміни

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам.

"Газпрому" ніщо не заважає почати постачання газу українським споживачам будь-якої миті. Щойно у нас будуть підписані договори про приєднання, і щойно ми впровадимо європейські норми роботи ринку газу, "Газпром" зможе прийти на цей ринок і поставляти в такій кількості газ споживачам, як вони побажають", – повідомив Коболєв у ході "5-го українського газового форуму", передає "Інтерфакс-Україна".

"Більше того, вони можуть робити це досить ефективно, якщо їхня цінова політика буде дешевшою, ніж у європейських постачальників", – додав він.

За словами глави "Нафтогазу", небажання "Газпрому" виконувати поточний контракт із компанією є питанням політичної площини, а після його завершення російський газовий монополіст може вийти на український ринок.

"Я не здивуюся, якщо 1 січня ми побачимо "Газпром експорт" постачальником газу для великих українських споживачів, підприємств різної сфери", – резюмував Коболєв.

Україна з 26 листопада 2015 року не імпортує природний газ за контрактом із "Газпромом". "Нафтогаз" майже чотири роки закуповує ресурс виключно на західному кордоні.

Пізніше стало відомо, що голова правління "Газпрому" Олексій Міллер провів у Москві зустріч із уповноваженим федерального уряду Німеччини з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє.

Зокрема сторони обговорили питання організації поставок російського газу в країни далекого зарубіжжя з 1 січня 2020 року. На даний час Україна веде роботу із впровадження у своє законодавство положень Третього енергетичного пакета ЄС, повідомила пресслужба "Газпрому".

У рамках цієї роботи слід забезпечити незалежність національного регулятора в енергетичній сфері і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора.

Міллер також наголосив, що українській стороні найперше необхідно визначитися з об'ємом подальших закупівель російського газу за прямим контрактом. Від цього залежить пропускна спроможність газотранспортної системи, яку "Газпром" буде готовий підтримувати на російській території для подачі газу у напрямку України.

"Газпром" із 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.