Україна розраховує на військову допомогу США, а Трамп погрожує накласти вето: що потрібно знати про голосування в Конгресі

Україна у 2021 році може отримати від США 250 млн доларів військової допомоги.

Це передбачено оборонним бюджетом країни, який схвалили члени Палати представників у Конгресі США, передає "Укрінформ". Допомога надається в межах ініціативи сприяння у сфері безпеки й піде на підтримку українських збройних сил. Тепер таке саме голосування щодо проєкту має відбутися в Сенаті.

Президент США Дональд Трамп погрожував накласти вето на законопроєкт. Усього за кілька годин до голосування він написав у Twitter: "Я сподіваюся, що республіканці Палати представників проголосують проти дуже слабкого закону оборонного бюджету США, на який я накладу вето".

Водночас конгресмени більшістю голосів підтримали законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік – "за" проголосували 335, 78 проголосували проти. Це більше двох третин голосів, необхідних для скасування президентського вето.

Є ймовірність припускати, що Київ може розраховувати на таку ж допомогу, яку отримував від Вашингтона в минулі роки – 250 млн доларів в межах ініціативи з підтримки у сфері безпеки (USAI).

Зазначається, що в разі збереження колишніх цифр що Україна отримає 250 млн доларів безпосередньо від Пентагону. Держдепартамент через програму іноземного військового фінансування дасть ще 115 млн доларів.

Кошти підуть на додаткове навчання військовослужбовців, закупівлю обладнання та консультації, "спрямовані на зміцнення спроможності України більш ефективно захищатися від російської агресії".

В останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Дональда Трампа пропонувала скоротити програму допомоги для України по лінії Держдепартаменту до 20 млн доларів. В обох випадках Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні колишні 115 млн доларів.

У Пентагоні пояснювали, що виділення 125 млн доларів безпосередньо пов'язане з проведенням Києвом реформ в оборонній сфері. Кошти, зокрема, спрямовані на підвищення оборонного потенціалу України із задіянням летального зброї, обороноздатності в морській сфері, а також посилення системи повітряного спостереження для моніторингу суверенного повітряного простору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США так звана ініціатива з підтримки України у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative) опинилася в центрі суспільної уваги, після того як адміністрація президента США Дональда Трампа у липні 2019 року призупинила виплату військової допомоги Україні, вже схваленої Конгресом.

Були підстави вважати, що в такий спосіб Трамп намагався шантажувати президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього почати антикорупційне розслідування щодо суперника Трампа на президентських виборах 2020 року Джо Байдена. Палата представників Конгресу запустила проти глави Білого дому процедуру імпічменту.

Проте 6 лютого 2020 Сенат визнав усі звинувачення проти Трампа неспроможними, що дозволило йому уникнути усунення з посади.