Україна може отримати відразу два транші МВФ – голова НБУ

Голова Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що Україна може отримати відразу два транші від Міжнародного валютного фонду.

"Щодо того, чи зараз йтиметься про об'єднання двох траншів: ми це зрозуміємо протягом місії. І ми, і колеги з уряду, і ті колеги, які займаються антикорупційною політикою, будемо дискутувати на ці питання", – повідомив Шевченко в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, був певний перелік структурних маяків, які треба було виконати для першого перегляду.

"Однак через те, що посунулися в часі, виникло багато нових випробувань, наприклад, затвердження держбюджету на 2021 рік. Це була дуже велика і важка робота Міністерства фінансів", – наголосив Шевченко.

Він також додав, що 21-23 грудня в Україні дистанційно працювала місія Міжнародного валютного фонду. МВФ відновить роботу після Нового року.

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