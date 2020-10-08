Україна може не отримати гроші від МВФ через борги міжнародним інвесторам, – експерт

Через борги міжнародним інвесторам у зелену енергетику та небажання розв’язати цю фінансову кризу з боку влади Україна погіршить відносини з МВФ та ризикує не отримати гроші від МВФ у майбутньому.

Про це під час пресконференції заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Він нагадав, що минулого тижня МВФ заявив своїм партнерам, що Фонд даватиме гроші переважно на розвиток відновлюваних джерел енергії.

"І тому тут трошки дивна ситуація, коли Україна про це знає і Україна не хоче скористатися саме цим становищем", – сказав Конеченков.

Водночас він наголосив, що без розв’язання проблеми боргів перед інвесторами Україна зазнає значних втрат у співпраці з МВФ.

"Якщо вона вестиме таку саму політику, то просто Міжнародний валютний фонд перестане довіряти Україні й надалі розвивати будь-які з нею відносини", – зазначив голова правління УВЕА.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення.

Як повідомлялося, 6 жовтня провідні асоціації ВДЕ написали листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, через те, що в липні цього року було ухвалено закон про зменшення "зелених" тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 22 млрд грн.

За інформацією із судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності Закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону – реалізувати основні положення меморандуму між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня цього року.

Станом на початок жовтня борги за попередні періоди не погашено, а рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень – 27%.