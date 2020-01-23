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23 січня • оновлено в 15:22
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"Україна має підтримку!" Зеленський розповів про успіхи в Давосі

1.4т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів.

"Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як "корупційна", "застаріла", згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив", – цитує Зеленського Офіс президента.

Глава держави зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму.

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"Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова", – додав Зеленський.

Він також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.

"Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили інвестиції, треба постійно розмовляти з інвесторами", – резюмував Зеленський.

Президент заявив, що зустрічі, які відбулися у межах Всесвітнього економічного форуму, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів

Президент заявив, що зустрічі, які відбулися у межах Всесвітнього економічного форуму, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідали Всесвітній економічний форум у Давосі.

  • Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїхали українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

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Автор
Віктор Калиненко
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский на экономическом форуме в Давосе зазывал в Украину инвесторов. Но они предпочитают вкладывать деньги в квартал красных фонарей, а не в «Квартал 95».
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