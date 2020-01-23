"Україна має підтримку!" Зеленський розповів про успіхи в Давосі

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів.

"Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як "корупційна", "застаріла", згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив", – цитує Зеленського Офіс президента.

Глава держави зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова", – додав Зеленський.

Він також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.

"Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили інвестиції, треба постійно розмовляти з інвесторами", – резюмував Зеленський.

Президент заявив, що зустрічі, які відбулися у межах Всесвітнього економічного форуму, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідали Всесвітній економічний форум у Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїхали українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

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