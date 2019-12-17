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17 грудня • оновлено в 12:52
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Україна і Росія знову обговорять газ: названо остаточну дату зустрічі

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Тристороння зустріч України, Росії та ЄС щодо транзиту газу після 2020 року відбудеться 19 грудня у Брюсселі.

Про це заявив заступник голови Європейської Комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович у Twitter. За його словами, зустріч відбудеться на міністерському рівні. Як очікується, на переговорах Шефчович представить ЄК.

"З нетерпінням чекаємо наступного раунду тристоронніх консультацій на політичному рівні в цей четвер, 19 грудня", – написав він.

Переговори щодо газу відбудуться 19 грудня

Переговори щодо газу відбудуться 19 грудня

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що російська компанія протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Втім, міністр енергетики Олексій Оржель відповів, що Україна готова до зупинки транзиту.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Марош Шефчович
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Встреча будет двухсторонней. России нечего обсуждать с ЕС и рагулями
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фил филька
фил филька
Украина и Россия снова обсудят газ - а может после обсуждения крыма и донбасса, не?)) че газ вам важнее, упороши?))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Россия не хочет поставлять свой газ в Европу через Украину, но нужно ее заставить, потому что государство-агрессор обязано содержать государство, объект агрессии.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Дудко Олег, объекты ахрессии пишите свои адреса, буду вас содержать, объедки со своего стола высылать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Дудко Олег, плюсую, чисто ххляцька логика...)
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