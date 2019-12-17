Україна і Росія знову обговорять газ: названо остаточну дату зустрічі

Тристороння зустріч України, Росії та ЄС щодо транзиту газу після 2020 року відбудеться 19 грудня у Брюсселі.

Про це заявив заступник голови Європейської Комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович у Twitter. За його словами, зустріч відбудеться на міністерському рівні. Як очікується, на переговорах Шефчович представить ЄК.

"З нетерпінням чекаємо наступного раунду тристоронніх консультацій на політичному рівні в цей четвер, 19 грудня", – написав він.

Переговори щодо газу відбудуться 19 грудня

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE – Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що російська компанія протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Втім, міністр енергетики Олексій Оржель відповів, що Україна готова до зупинки транзиту.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

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