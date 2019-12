Україна і Росія знову обговорять газ: названо остаточну дату зустрічі

Тристороння зустріч України, Росії та ЄС щодо транзиту газу після 2020 року відбудеться 19 грудня у Брюсселі.

Про це заявив заступник голови Європейської Комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович у Twitter. За його словами, зустріч відбудеться на міністерському рівні. Як очікується, на переговорах Шефчович представить ЄК.

"З нетерпінням чекаємо наступного раунду тристоронніх консультацій на політичному рівні в цей четвер, 19 грудня", – написав він.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE