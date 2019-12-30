Україна і Росія підписали договір про транзит газу: всі подробиці і реакція сторін

Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.

У чому було питання:

З 1 січня контракт на транзит російського газу територією України закінчувався;

Києву був потрібен новий контракт, тому що отримані від транзиту гроші – більше 3% нашого ВВП;

без нового контракту на транзит у України могло не вистачити газу на забезпечення деяких територій (зокрема півдня країни);

Росії був потрібен новий контракт, тому що "Північний потік-2" не добудований і без України вони не зможуть доставляти блакитне паливо в ЄС.

Як відреагували cторони

Першим про підписання угоди повідомив президент України Володимир Зеленський у себе в Facebook. "Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу строком на п'ять років, протягом яких ми отримаємо не менше 7 млрд $. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", – повідомив він.

"Українська ГТС завантажується, а це – енергетична безпека і добробут українців! Мінімально гарантоване прокачування – 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів в наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", – додав Зеленський.

Голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер повідомив, що компанія підписала з Україною комплект угод і контрактів.

"Підписано цілий комплект угод і контрактів", – цитує ТАСС Міллера. За його словами, ці домовленості є великою пакетною угодою, що відновлює баланс інтересів сторін.

Він уточнив, що ці документи забезпечують транзит газу через Україну після 31 грудня 2019 року.

Незабаром виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив деталі підписання контракту у себе в Facebook.

"Я підписав у Відні о 14:30, а глава"Газпрому" Олексій Міллер увечері підписав в Санкт-Петербурзі. Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні були узгодження правління і наглядової ради "Нафтогазу", а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже по черзі і дистанційно", - написав Вітренко.

Він підкреслив, що перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".

"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років - є непересічною подією в таких умовах. До цього часу тільки закупівлі газу у "Газпрому" покривалися за схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії , принципом "бери або плати" ", - додав виконавчий директор" Нафтогазу ".

Він також зазначив, що гарантовані обсяги транзиту за цим принципом значно перевищують обсяги, які називали міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і на який Україна могла погодитися.

"Гарантовані обсяги - це мінімум, а не максимум, якого ми очікуємо. При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за більш високим тарифом", - додав Вітренко.

Знаменною подією він назвав перехід на європейські правила транзиту газу.

"Я і моя команда були наполегливими: нове повідомлення зі Словаччиною за новими правилами в 2014 році, прийняття закону про ринок газу і Кодексу ГТС 2015 року, визначення моделі анбандлінгу (відділення оператора ГТС) і багато іншого. Потім все було на межі зриву. Ми знайшли рішення, яке дозволило врятувати ситуацію - "Нафтогаз" став організатором транзиту. І хоча така структура є більш складною, вона дозволяє більш гнучко застосовувати європейські правила до транзиту газу", - пояснив він.

Крім контракту на транзит газу, Україна і Росія також підписали угоду про врегулювання. За цією угодою "Газпром" повністю припиняє оскарження рішень Стокгольмського арбітражу.

"Це означає, що ми можемо остаточно підбити підсумки господарсько-процесуальне право, які тривали майже шість років", - підсумував Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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