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Україна та МВФ: названі умови для продовження співпраці

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Рейтингове агентство Fitch Ratings назвало основними невирішеними питаннями, які залишилися у України у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, зміни до держбюджету-2018 для досягнення рівня дефіциту 2,5% ВВП та коригування тарифів на газ для населення.

"Показники прибутковості держбюджету покращилися, але, ймовірно, знадобиться перегляд рівня витрат для досягнення цільового показника дефіциту. Замороження у липні цін на газ для населення було продовжене на місяць, і на даний час переговори про тарифну формулу тривають", - йдеться у повідомленні організації, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому у Fitch Ratings зазначають, що надалі можливі ускладнення у переговорах із політичних міркувань, враховуючи майбутній опалювальний сезон і вибори у 2019 році.

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За оцінками агентства, Україні до кінця року потрібно виплатити $1,8 млрд за зовнішніми зобов'язаннями. У 2019 сума виплат складе $3,3 млрд (включаючи $1,6 млрд за єврооблігаціями), у 2020 році - $3,9 млрд ($2,4 млрд).

У Fitch Ratings також прогнозують, що дефіцит поточного рахунку до кінця року складе $3,2 млрд, або 2,7% ВВП.

"Завершення чергового перегляду дозволить отримати від МВФ черговий транш ймовірно обсягом $1,9 млрд. Це дозволить залучити фінансування в рамках інших програм і потенційно - на відкритому ринку, що підтримає рівень резервів країни", - резюмували у рейтинговому агентстві.

Нагадаємо, що останній транш у сумі $1 млрд Україна отримала від Фонду у квітні 2017 року. Відтоді грошей Києву не виділяли через невиконання кредитних умов. Однією із головних було підвищення вартості газу для населення до рівня імпортного паритету - ціни, за якою країна купує газ на зовнішніх ринках і за якою вже сьогодні за паливо сплачують комерційні споживачі.

З липня 2017 року Україна перебуває у складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни на газ для населення, яке, за різними оцінками, може скласти від 30 до 60%, у зв'язку зі зростанням цін на міжнародних ринках.

Без підвищення тарифу на газ Україна ризикує не отримати черговий кредитний транш МВФ. А це може призвести до загрози фінансовій стабільності, нестачі валюти та уповільненню економічного зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що український уряд домовився з Міжнародним валютним фондом про надання чергового кредитного траншу. Сума допомоги не повідомляється, але влада неодноразово заявляла про те, що вона складе близько $2 млрд. Гроші можуть надійти в країну вже у вересні 2018 року.

При цьому постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман напередодні заявив, що місія МВФ відвідає Київ з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступних кроків, включаючи фінансову допомогу.

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Об'єкт
МВФ
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Показатели доходности госбюджета можно просто нарисовать, хрен проверишь, а стоимость газа для населения поднимут реально, хрен заплатишь. Итог: Для продолжения сотрудничества с МВФ Украине надо спустить штаны, наклониться и раздвинуть ягодицы руками. СУГС!
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