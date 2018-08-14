Україна та МВФ: названі умови для продовження співпраці

Рейтингове агентство Fitch Ratings назвало основними невирішеними питаннями, які залишилися у України у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, зміни до держбюджету-2018 для досягнення рівня дефіциту 2,5% ВВП та коригування тарифів на газ для населення.

"Показники прибутковості держбюджету покращилися, але, ймовірно, знадобиться перегляд рівня витрат для досягнення цільового показника дефіциту. Замороження у липні цін на газ для населення було продовжене на місяць, і на даний час переговори про тарифну формулу тривають", - йдеться у повідомленні організації, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому у Fitch Ratings зазначають, що надалі можливі ускладнення у переговорах із політичних міркувань, враховуючи майбутній опалювальний сезон і вибори у 2019 році.

За оцінками агентства, Україні до кінця року потрібно виплатити $1,8 млрд за зовнішніми зобов'язаннями. У 2019 сума виплат складе $3,3 млрд (включаючи $1,6 млрд за єврооблігаціями), у 2020 році - $3,9 млрд ($2,4 млрд).

У Fitch Ratings також прогнозують, що дефіцит поточного рахунку до кінця року складе $3,2 млрд, або 2,7% ВВП.

"Завершення чергового перегляду дозволить отримати від МВФ черговий транш ймовірно обсягом $1,9 млрд. Це дозволить залучити фінансування в рамках інших програм і потенційно - на відкритому ринку, що підтримає рівень резервів країни", - резюмували у рейтинговому агентстві.

Нагадаємо, що останній транш у сумі $1 млрд Україна отримала від Фонду у квітні 2017 року. Відтоді грошей Києву не виділяли через невиконання кредитних умов. Однією із головних було підвищення вартості газу для населення до рівня імпортного паритету - ціни, за якою країна купує газ на зовнішніх ринках і за якою вже сьогодні за паливо сплачують комерційні споживачі.

З липня 2017 року Україна перебуває у складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни на газ для населення, яке, за різними оцінками, може скласти від 30 до 60%, у зв'язку зі зростанням цін на міжнародних ринках.

Без підвищення тарифу на газ Україна ризикує не отримати черговий кредитний транш МВФ. А це може призвести до загрози фінансовій стабільності, нестачі валюти та уповільненню економічного зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що український уряд домовився з Міжнародним валютним фондом про надання чергового кредитного траншу. Сума допомоги не повідомляється, але влада неодноразово заявляла про те, що вона складе близько $2 млрд. Гроші можуть надійти в країну вже у вересні 2018 року.

При цьому постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман напередодні заявив, що місія МВФ відвідає Київ з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступних кроків, включаючи фінансову допомогу.