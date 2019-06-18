Україна хоче відновити залізничне сполучення з Донбасом

У компанії "Укрзалізниця" розраховують, що до 2023 року буде відновленое залізничне сполучення з Донецькою та Луганською областями, яке було припинене у березні 2017 року.

Відповідна інформація міститься у новій стратегії УЗ, яку Кабінет Міністрів України затвердив 12 червня. Про це повідомляє Ліга.net із посиланням на ще не опублікований документ.

Якщо заборону скасують, обсяг перевезення вугілля до Донецького та Луганського регіонів у 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди — 30%, чорних металів — 15%.

"Укрзалізниця" Цензор.НЕТ

Згідно зі стратегією, до 2030 року обсяги перевезень зростуть удвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

Пізніше прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що зняття Україною економічної блокади Донбасу можливо виключно у відповідь на повернення регіону в українське правове поле.

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