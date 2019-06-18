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Україна хоче відновити залізничне сполучення з Донбасом

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У компанії "Укрзалізниця" розраховують, що до 2023 року буде відновленое залізничне сполучення з Донецькою та Луганською областями, яке було припинене у березні 2017 року.

Відповідна інформація міститься у новій стратегії УЗ, яку Кабінет Міністрів України затвердив 12 червня. Про це повідомляє Ліга.net із посиланням на ще не опублікований документ.

Якщо заборону скасують, обсяг перевезення вугілля до Донецького та Луганського регіонів у 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди — 30%, чорних металів — 15%.

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Згідно зі стратегією, до 2030 року обсяги перевезень зростуть удвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы ? На кой там уголь, может всё-таки наоборот ?
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