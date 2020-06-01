Україна може укласти з Польщею договір щодо сезонних працівників, щоб "врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів".

Як повідомила пресслужба МЗС, про це йшлося на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

"Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна та Польща будуть працювати над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами.

Сторони розглядають можливість укладення угоди в галузі працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі", – йдеться у повідомленні.

Сезонні роботи. Ілюстрація Ualife.net

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава НБУ заявив, що заробітчани, які повернулися в Україну через карантин, не стали шукати роботу вдома і вже намагаються працевлаштуватися за кордоном.