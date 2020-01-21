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21 січня • оновлено в 19:11
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Україна готова піти на новий крок у відносинах з ЄС: Кулеба розкрив деталі

1.7т
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Київ має намір найближчим часом актуалізувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, виступаючи на публічній дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році: бачення уряду і експертів" у вівторок, 21 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Друга історія – це, безумовно, актуалізація Угоди про асоціацію в торговій частині, тобто квоти, тарифи", – зазначив він.

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Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з ЄС

Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з ЄС

DW

Крім того, за словами віцепрем'єра, одним із пріоритетів є приєднання до європейської "зеленої угоди".

"І третє – це головна історія для нас у цьому роціце знаменитий промисловий безвіз, про це вже 100-500 раз говорилося. Багато є нюансів. Але я вас запевняю, що уряд України налаштований пройти цей шлях до успішного для обох сторін – України і ЄС – результату", – підкреслив він.

Кулеба додав, що якщо таке ж бажання буде у ЄС, то Україна зможе ефективно імплементувати європейські норми, стандарти в сфері технічного регулювання, забезпечити ефективність інституцій і забезпечити результат, який відповідає інтересам і України, і ЄС.

За словами Кулеби, ці три питання серед інших будуть обговорюватися на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі 28 січня.

Кулеба заявив, що Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з ЄС

Кулеба заявив, що Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з ЄС

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в 2021-му Україна планує підписати ACAA agreement – промисловий безвіз, який дозволить бізнесу вільно торгувати з європейцями.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Угода про асоціацію з ЄС
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Забрал Путин, а подавитесь им -вы!.За этот Крым, будут терпеть лишения и ваши внуки,(и Украина сдесь не причём)вы нарушили правила игры а солидные игроки,шуллерство,не прощают!.У них то и блеф не всегда проходит,а за ловкость рук всегда идёт удар по голове и вам ещё предстоит в этом убедиться.
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семенов Александр
семенов Александр
Костюченко Григорий, Солидные игроки это те которые независимость Косово признали ,предварительно разбомбив Белград .
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ключевая фраза: "...если такое же желание будет у ЕС,.." Дай то Бог, но пока желание не наблюдается! ЕС, и особенно США , потеряли всякий интерес к Украине, как только Путин забрал Крым!
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