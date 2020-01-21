Україна готова піти на новий крок у відносинах з ЄС: Кулеба розкрив деталі

Київ має намір найближчим часом актуалізувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, виступаючи на публічній дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році: бачення уряду і експертів" у вівторок, 21 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Друга історія – це, безумовно, актуалізація Угоди про асоціацію в торговій частині, тобто квоти, тарифи", – зазначив він.

Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з ЄС DW

Крім того, за словами віцепрем'єра, одним із пріоритетів є приєднання до європейської "зеленої угоди".

"І третє – це головна історія для нас у цьому році – це знаменитий промисловий безвіз, про це вже 100-500 раз говорилося. Багато є нюансів. Але я вас запевняю, що уряд України налаштований пройти цей шлях до успішного для обох сторін – України і ЄС – результату", – підкреслив він.

Кулеба додав, що якщо таке ж бажання буде у ЄС, то Україна зможе ефективно імплементувати європейські норми, стандарти в сфері технічного регулювання, забезпечити ефективність інституцій і забезпечити результат, який відповідає інтересам і України, і ЄС.

За словами Кулеби, ці три питання серед інших будуть обговорюватися на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі 28 січня.

Кулеба заявив, що Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з ЄС Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в 2021-му Україна планує підписати ACAA agreement – промисловий безвіз, який дозволить бізнесу вільно торгувати з європейцями.

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