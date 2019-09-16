Уряд планує скасувати мораторій на експорт лісу: що відомо

Україна готова реформувати галузь лісового господарства до тієї міри, щоб скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка.

Таку заяву зробив торговий представник Украни Тарас Качка, коментуючи спір між Україною і ЄС, пише "Європейська правда". Відзначимо, існування такого мораторію суперечить угоді про зону вільної торгівлі.

"Тут гарною новиною є указ президента про план заходів щодо реформування в сфері лісового господарства. Передбачені в ньому заходи повинні привести до усунення проблеми, яка є в наших відносинах. Ми готові реформувати лісове господарство до такого рівня, на якому можна скасовувати мораторій", – пояснив він.

Тарас Качка заявив про скасування мораторію на експорт лісу Громадське

Качка також зазначив, що крім заборони на експорт лісу в Україні існує проблема з його контрабандою, яку також планують вирішити спільно з ЄС, оскільки порушення є з обох сторін.

"А ще є питання лібералізації цього сектора. Наприклад, використання не тільки європейських лісопилок, а й можливості залучення європейських інвестицій в приватне вирощування лісу. Тобто все це – набагато більш комплексні завдання, ніж просто банальне скасування норми, яка забороняє експорт", – додав він.

Україна готова скасувати мораторій на експорт лісу liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що мораторій на експорт лісу-кругляка неефективний і повинен бути переглянутий.

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