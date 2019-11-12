Україна готова до скасування санкцій проти Росії: з'явився невтішний прогноз

Україна ось уже п'ять років як готова до того, що санкції проти Росії рано чи пізно знімуть.

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, Київ розглядає такий сценарій як один із реальних.

"Ми розуміємо, що це може трапитися. Але завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити цього без досягнення необхідних нам результатів щодо Мінська. І, по-друге, якщо це все ж відбудеться – отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації у будь-якій формі, яка підлягає переговорам", – сказав він.

Санкції проти Росії Ілюстрація

При цьому Кулеба наголосив, що в разі, якщо все ж таки подібний сценарій втілиться, лавини "зради" уникнути не вдасться.

Перед цим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що вихід України з Мінських домовленостей може призвести до скасування міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

4 вересня 2019 року Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що санкції Європейського Союзу створили серйозні проблеми для Російської Федерації і призвели до стагнації економіки країни.

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