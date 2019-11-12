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12 листопада • оновлено в 09:46
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Україна готова до скасування санкцій проти Росії: з'явився невтішний прогноз

11.9т
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Україна ось уже п'ять років як готова до того, що санкції проти Росії рано чи пізно знімуть.

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, Київ розглядає такий сценарій як один із реальних.

"Ми розуміємо, що це може трапитися. Але завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити цього без досягнення необхідних нам результатів щодо Мінська. І, по-друге, якщо це все ж відбудеться – отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації у будь-якій формі, яка підлягає переговорам", – сказав він.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Ілюстрація

При цьому Кулеба наголосив, що в разі, якщо все ж таки подібний сценарій втілиться, лавини "зради" уникнути не вдасться.

Перед цим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що вихід України з Мінських домовленостей може призвести до скасування міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ай да Трамп, ай да сукин сын! - Тебе тут нечего делать, езжай к Путину и слушай его, - сказал Дональд Фредович Зеленскому.
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1
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Ну вот и рагулев начали готовить к тому что "РашкаФсё" не получилось, а "ВесьМирСНами" уже практически все.
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5
0
Перов Василий
Перов Василий
Фухххх... А я уж испугался что рогули снимут с России санкции.. И опять нас завалят дешёвыми турбинами, транспортными самолётами и салом и кастрюлями..
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8
1
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Перов Василий, нет у них ничего из перечисленного... сало и то экспортируют. :-)
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1
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