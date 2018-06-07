Україна дозволить прямий експорт та імпорт зброї

Рада національної безпеки і оборони України збирається дозволити прямий експорт та імпорт зброї.

"Це передбачає дозвіл на прямий експорт всіх виробників військової техніки і зброї незалежно від того, чи належать вони до державного сектора або до приватного", - завив секретар РНБО Олександр Турчинов на Національному експертному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми дозволимо імпорт без обмежень для виробників, незалежно від форми власності, для власних потреб у виробництві військової техніки та озброєння", - додав він.

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Крім того, також будуть зняті всі обмеження за прямими контрактами силових структур із закупівлі зброї за кордоном, коли український виробник не може задовольнити їх потреби.

Турчинов підкреслив, що подібні кроки з лібералізації зовнішньоекономічної діяльності зміцнять обороноздатність держави

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