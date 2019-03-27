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Україна досягне повної енергонезалежності: Порошенко назвав терміни

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Президент Петро Порошенко заявив, що Україна може досягти повної енергетичної незалежності вже в 2021-2022 роках.

"Україні вішали на шию ярмо у вигляді обов'язків щодо купівлі 52 млрд газу на рік (щодо газового контракту з Російською Федерацією. – Ред.). Хочу ще раз нагадати, що в 2017 році Україна спожила 14 млрд кубів замість 52, у 2018 році Україна спожила 10,5 млрд кубів", – повідомив Порошенко в ефірі програми "Свобода слова", передає "Укрінформ".

"Я підкреслюю, якщо ми пройдемо точку неповернення 2019 року, в 2021-2022 роках Україна стане енергетично незалежною, ми припинимо імпортувати газ", – додав голова держави.

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За його словами, на досягнення енергетичної незалежності країни, в тому числі, спрямована монетизація субсидій, підвищення енергоефективності, а також інтеграція у європейську енергосистему.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
После МАНДАйна, Украина попрощалась и с гiдностью и с незалежностью и с промышленно-индустриальной державой......свiдоме бидло всю Украину развалило!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
С начала 2020 года с пуском СП-2 и Турецкого потока газовая независимость украины будет почти 100%! От нее (украны) точно ничто не будет зависить!
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