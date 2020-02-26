Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводі Одеса – Броди в березні 2020 року.

Йдеться про обсяг у кілька танкерів, повідомив заступник глави "Белнафтохіму" Володимир Сизов, передає БЕЛТА.

Водночас він не уточнив, у кого саме один із найбільших промислових комплексів республіки буде закуповувати сировину.

"Ми ведемо роботу з придбання ресурсів у Чорному морі" – резюмував Сизов.

За словами українського посла в Білорусі Ігоря Кизима, забезпечення транспортування нафти для білоруських НПЗ нафтопроводом Одеса – Броди й залізничним транспортом є актом підтримки Мінська.

"Коли у нас була проблема влітку з постачанням дизельного пального, то Білорусь нам підставила плече", – нагадав дипломат про російське ембарго на постачання сировини в Україну в 2019 році.

Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводіОдеса – Броди в березні 2020 року Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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