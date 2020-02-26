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26 лютого • оновлено в 12:15
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Білорусь почне імпортувати нафту через Україну

3.3т
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Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводі Одеса – Броди в березні 2020 року.

Йдеться про обсяг у кілька танкерів, повідомив заступник глави "Белнафтохіму" Володимир Сизов, передає БЕЛТА.

Водночас він не уточнив, у кого саме один із найбільших промислових комплексів республіки буде закуповувати сировину.

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"Ми ведемо роботу з придбання ресурсів у Чорному морі" – резюмував Сизов.

За словами українського посла в Білорусі Ігоря Кизима, забезпечення транспортування нафти для білоруських НПЗ нафтопроводом Одеса – Броди й залізничним транспортом є актом підтримки Мінська.

"Коли у нас була проблема влітку з постачанням дизельного пального, то Білорусь нам підставила плече", – нагадав дипломат про російське ембарго на постачання сировини в Україну в 2019 році.

Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводіОдеса – Броди в березні 2020 року

Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводіОдеса – Броди в березні 2020 року

Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Нашим чистокровным братьям -белоруссам ,мы просто обьязаны помогать.Ведь,роднее их-у нас нет никого.
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0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Это хорошее решение..Русские,как партнеры очень не надежные.
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Громозека Иван
Громозека Иван
А ниче, что более 40% акций обоих белорусских НПЗ принадлежат российским компаниям!?
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