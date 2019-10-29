Ухвалення законопроєкту 1210 може призвести до соціального вибуху

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди у 4-5 разів, може призвести до різкого зростання соціальної напруги в регіонах присутності підприємств гірничовидобувної галузі.

Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький у коментарі Мінпрому.

"Ми саме перебуваємо на європейській сталевій конференції і тут всі провідні аналітики прогнозують зниження цін для залізорудної галузі. Якщо на цьому тлі буде ще і непродумана державна політика – як, наприклад, ухвалення законопроєкту №1210, то все більше підприємств будуть на грані зупинки", – сказав він.

Це матиме серйозні соціальні наслідки – особливо для міст Кривий Ріг та Горішні Плавні, наголосив глава ФМУ.

"Ми вже бачимо стурбованість профспілок, працівників цим питанням – бо тисячі людей можуть залишитися без роботи. А якщо додати мультиплікатор від ефекту в суміжних галузях, то цю цифру треба множити на 3-4", – зазначив він.

Підвищення ренти відповідно до законопроєкту №1210 зробить нерентабельним залізорудний експорт, пояснив глава Федерації металургів України. "Гірникам доведеться зосередитися на внутрішньому ринку, а він не поглинає ті обсяги виробництва, які є. Тому скорочення трудових колективів неминучі і це призведе до зростання соціальної напруги", – резюмував Біленький.

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