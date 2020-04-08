Стало відомо про секретну угоду Росії та Саудівської Аравії щодо нафти

Проєкт угоди щодо скорочення видобування нафти в рамках формату ОПЕК+ вже підготовлений, але тримається в найсуворішому секреті.

Про це розповів генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо, повідомляє РИА Новости.

За його словами, деталі угоди, яка повинна примирити Росію та Саудівську Аравію, ще будуть обговорюватися ввечері. На цей час заплановані контакти Баркіндо з іншими країнами, де ті повинні розповісти про готовність до зниження.

Нафта в Росії

Зустріч ОПЕК+ має відбутися в четвер, 9 квітня, у форматі відеоконференції. На неї запрошені і виробники, що не входять в ОПЕК: Аргентина, Бразилія, Норвегія, Колумбія, Єгипет, Індонезія, Тринідад і Тобаго. Обговорити зниження видобування з США сторони мають намір 10 квітня, коли відбудеться зустріч міністрів енергетики країн-членів "великої двадцятки".

Раніше датою зустрічі оголошували 6 квітня, але організувати її в ці терміни не вдалося. Причиною джерела, ознайомлені з ситуацією, називали протиріччя Росії та Саудівської Аравії, яка не погодилася із запропонованими умовами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК +) зі скорочення видобування нафти втратила чинність 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії та Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз немає й мови про нову угоду замість ОПЕК+ для стабілізації на ринку нафти.

Також Дональд Трамп пообіцяв ввести "дуже істотні" мита на нафту, якщо ціни залишаться на нинішньому рівні.

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