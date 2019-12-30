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30 грудня • оновлено в 21:25
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Угода Росії й України щодо газу: спливли несподівані нюанси

6.5т
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Основною проблемою угоди між Україною і Росією щодо газу є транзит через Словаччину і роль у ньому "НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на DT.UA, голова оператора "Газотранспортної системи України" Cергій Макогон та в. о. НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Відні завізували контракт про транзит.

Згідно з ним, із січня через ГТС України буде поставлятися в Європу близько 65 млрд куб. м. російського газу, а в наступні 4 роки через територію України постачатиметься по 40 млрд куб. м. газу від "Газпрому".

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Спливли несподівані нюанси в угоді України і Росії щодо газу

Спливли несподівані нюанси в угоді України і Росії щодо газу

ТСН

Зазначається, що основна проблема полягає у відмові Словаччини брати газ у пункті Капушани, хоча вона повинна виконувати зобов'язання перед ЄС. Макогон вилетів у Брюссель для зустрічі з оператором ГТС Словаччини Eustream для вирішення цього конфлікту.

Крім того, учасником контракту знову є НАК "Нафтогаз", хоча передбачалося, що контракт буде підписаний виключно з операторами ГТС.

"У зв'язку з цим НАК "Нафтогаз" буде змушений щодня закладати потужності на транспортування газу, а оператор ГТС робити підтвердження. І на цю процедуру в України буде не більше 15 хвилин", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Теги
транзит газу НАК "Нафтогаз"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Круговорот перемог на Украине)))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О, сколько вам открытий чудных готовит газовый контракт...
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0
Ukraine The
Ukraine The
"Согласно ему, с января через ГТС Украины будет поставляться в Европу около 65 млрд куб. м. российского газа, а в последующие 4 года через территорию Украины будет поставляться по 40 млрд куб. м. газа от "Газпрома".....Напомню, что проектная мощность ГТС 140 миллиардов куб. Все, что нужно знать о ярких перемыгах по потере транзитного потенциала.
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