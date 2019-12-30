Угода Росії й України щодо газу: спливли несподівані нюанси

Основною проблемою угоди між Україною і Росією щодо газу є транзит через Словаччину і роль у ньому "НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на DT.UA, голова оператора "Газотранспортної системи України" Cергій Макогон та в. о. НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Відні завізували контракт про транзит.

Згідно з ним, із січня через ГТС України буде поставлятися в Європу близько 65 млрд куб. м. російського газу, а в наступні 4 роки через територію України постачатиметься по 40 млрд куб. м. газу від "Газпрому".

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Зазначається, що основна проблема полягає у відмові Словаччини брати газ у пункті Капушани, хоча вона повинна виконувати зобов'язання перед ЄС. Макогон вилетів у Брюссель для зустрічі з оператором ГТС Словаччини Eustream для вирішення цього конфлікту.

Крім того, учасником контракту знову є НАК "Нафтогаз", хоча передбачалося, що контракт буде підписаний виключно з операторами ГТС.

"У зв'язку з цим НАК "Нафтогаз" буде змушений щодня закладати потужності на транспортування газу, а оператор ГТС робити підтвердження. І на цю процедуру в України буде не більше 15 хвилин", – йдеться в матеріалі.

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