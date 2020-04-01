Нафтова війна з Росією: угода ОПЕК остаточно розвалилася

Угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, та її партнерів (разом – ОПЕК +) по скороченню видобутку нафти припинила свою дію у середу, 1 квітня.

Країни ОПЕК + вийшли з угоди, щоб почати боротьбу за ринок з виробниками більш дорогої сировини, передає Reuters.

Цю угоду держави, які добувають нафту, уклали ще в кінці 2016 року, коли Росія погодилася співпрацювати з ОПЕК. З 2017 року, коли угода запрацювала, ціна нафти переважно перебувала в діапазоні $50-70 за барель. Тепер нарощування видобутку залежить від планів компаній.

Все почалося з провалених переговорів учасників ОПЕК+ 6 березня у Відні. Країнам так і не вдалося домовитися про продовження дії угоди: РФ пропонувала залишити видобуток нафти на колишньому рівні. А Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, виступала за скорочення видобутку через падіння попиту, викликаного поширенням у світі коронавірусу.

Москва пропонувала продовжити угоду на колишніх умовах і тільки на ІІ квартал 2020 року, а Саудівська Аравія – посилити скорочення на 1,5 млн барелів на добу до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , світові ціни на нафту у середу, 1 квітня, знову почали падати. Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на Лондонській біржі до 8 ранку за Києвом склала $25,83 за барель.

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