Угода ОПЕК+ не врятувала: вартість нафти Brent упала до $30

Ціна нафти Brent упала до $30 за барель уперше з 3 квітня.

Як передає РБК, угода ОПЕК+ не призвела до зростання котирувань. Вартість на марку Brent упала на 5,1% до $30,21 станом на вечір вівторка, 14 квітня.

При цьому мінімальне значення протягом торгової сесії склало $29,93 за барель.

За словами аналітикині "Велес Капітал" Олени Кожухової, зараз існують ризики того, що ціна продовжить падати і може досягти позначки в $28,5 за барель.

Угода ОПЕК+ повинна утримати ціни від іще більшого падіння, однак зараз інвестори чекають даних про запаси сировини у США і звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

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