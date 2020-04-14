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14 квітня • оновлено в 20:07
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Угода ОПЕК+ не врятувала: вартість нафти Brent упала до $30

3.1т
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Ціна нафти Brent упала до $30 за барель уперше з 3 квітня.

Як передає РБК, угода ОПЕК+ не призвела до зростання котирувань. Вартість на марку Brent упала на 5,1% до $30,21 станом на вечір вівторка, 14 квітня.

При цьому мінімальне значення протягом торгової сесії склало $29,93 за барель.

За словами аналітикині "Велес Капітал" Олени Кожухової, зараз існують ризики того, що ціна продовжить падати і може досягти позначки в $28,5 за барель.

Угода ОПЕК+ повинна утримати ціни від іще більшого падіння, однак зараз інвестори чекають даних про запаси сировини у США і звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Світові ціни на нафту
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну вот.в на украине праздник
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Економіка

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