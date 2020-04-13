Угода ОПЕК не врятувала рубль: скільки коштує російська валюта

Економіка 10:44, 13.04.2020

Рубль у понеділок, 13 квітня, незначно подорожчав до долара і євро, таким чином відреагувавши на зниження видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Курс долара станом на ранок понеділка знизився на 0,36 копійок, до 73,38 рублів, курс євро - на 30 копійок, до 80,44 рублів.

Підкреслимо, що сьогодні нафта подорожчала на 3-4%, після того як за підсумками чотирьох днів драматичних переговорів країнам ОПЕК + вдалося прийти до домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК + домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Видобуток нафти скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

"Спасибі, що врятували мені життя!" Джонсон переміг коронавірус

Зеленський пообіцяв мільйон доларів за вакцину від коронавірусу

"Повернемо не лише Донбас та Крим!" Інтерв'ю з Олександром Турчиновим до річниці початку АТО

Не пустили в собор: на Буковині жінка влаштувала скандал. Відео 18+

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок