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13 квітня • оновлено в 11:10
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Угода ОПЕК не врятувала рубль: скільки коштує російська валюта

2.6т
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Рубль у понеділок, 13 квітня, незначно подорожчав до долара і євро, таким чином відреагувавши на зниження видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Курс долара станом на ранок понеділка знизився на 0,36 копійок, до 73,38 рублів, курс євро - на 30 копійок, до 80,44 рублів.

Угода ОПЕК не врятувала рубль: скільки коштує російська валюта

Підкреслимо, що сьогодні нафта подорожчала на 3-4%, після того як за підсумками чотирьох днів драматичних переговорів країнам ОПЕК + вдалося прийти до домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку.

Угода ОПЕК не врятувала рубль: скільки коштує російська валюта

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК + домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Видобуток нафти скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
рубль євро долар
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
г.внорасии пиздетс.
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Sirko Bogdan, скоро ?
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Обоз сепар )) Следит за торгами на Московской бирже )
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