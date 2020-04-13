Угода ОПЕК не врятувала рубль: скільки коштує російська валюта

Рубль у понеділок, 13 квітня, незначно подорожчав до долара і євро, таким чином відреагувавши на зниження видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Курс долара станом на ранок понеділка знизився на 0,36 копійок, до 73,38 рублів, курс євро - на 30 копійок, до 80,44 рублів.

Підкреслимо, що сьогодні нафта подорожчала на 3-4%, після того як за підсумками чотирьох днів драматичних переговорів країнам ОПЕК + вдалося прийти до домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК + домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Видобуток нафти скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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