Удар по Путіну і загроза для України: в ЄС ухвалили "газове рішення"

Нову газову директиву ЄС схвалив профільний комітет. До цього правки погодили в Європарламенті, Раді ЄС і комітеті представників держав-членів (Coreper).

Уже відомо, що "Північний потік-2" відбудеться, однак його роботу можуть істотно обмежити. Запуск "труби" — одна з основних загроз для економіки найближчим часом. Якщо вона повноцінно запрацює, ВВП може втратити близько 3%.

OBOZREVATEL зібрав відповіді на головні запитання про те, чим загрожує Україні ПП-2 і на що вплине газова директива.

Головне:

газову директиву ухвалять, швидше за все, до запуску "Північного потоку-2";

Росія, швидше за все, не зможе використовувати трубопровід на 100%;

Німеччина за погодженням із Єврокомісією зможе ухвалити рішення про впровадження особливих умов для СП-2.

Яким боком Україна до газової директиви в ЄС?

Україну найперше цікавили ті положення директиви, які стосувалися "Північного потоку-2" (ПП-2). Тут логіка проста, якщо трубопровід в обхід української території буде побудований і повноцінно запрацює, скоротяться надходження від транзиту газу, Росія не залежатиме від української ГТС.

А, на думку, яку неодноразово озвучували в "Нафтогазі", це також може "розв'язати руки агресору". Мовляв, зараз від повномасштабних військових дій Росію зокрема стримує залежність від України в питанні постачання газу до Європи, а після того, як ПП-2 запустять, цей аргумент буде неактуальним.

І що там сказано про "Північний потік-2"?

Норми директиви стосуються всіх газопроводів, які проходять по території ЄС (зокрема морській). Вона пошириться і на ПП-2. Перше — 50% потужності повинні залишити для сторонніх компаній. Це значне обмеження, оскільки в результаті обсяг газу, який доправлятиме "Газпром", скоротиться рівно удвічі. Друге — оператором газопроводу має бути незалежна компанія. Замість Nord Stream 2 AG цю функцію виконуватиме незалежний гравець ринку. Його незалежність ще належить довести профільному регулятору.

Нововведення газової директиви:

половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;

оператором газопроводу має бути не пов'язаний із "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;

Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.

Третє — країна, куди доправляється газ по "трубі" (Німеччина) отримає можливість обмежувати дії директиви. Але для цього Росія повинна надати запит, а Єврокомісія має узгодити таке рішення. І, щоб отримати згоду, доведеться заручитися підтримкою Італії, Франції та інших країн.

Тобто транзит газу через Україну вдасться зберегти?

Потужність "Північного потоку-2" — 55 млрд куб. м на рік. Якщо половину забронюють для незалежних компаній, то Росія зможе в кращому разі передавати через нову "трубу" 27,5 млрд куб. м газу. А через Україну за рік проходить близько 86 млрд куб. м. Але при цьому важливо враховувати, що утримувати українську ГТС вигідно тільки в тому разі, якщо обсяг транзиту складе від 40 млрд куб. м на рік, заявляють у "Нафтогазі". Щоправда, в експертному середовищі називають і нижчий поріг рентабельності. На цю цифру також впливає і тариф на сам транзит.

Частину транзиту вдасться зберегти в будь-якому разі, питання лише в тому, які обсяги вдасться зберегти. Україна в разі запуску газопроводу в обхід своєї території може втратити близько 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. І до такої перспективи варто готуватися. Всі країни, які мали дати свій дозвіл на будівництво, вже це зробили. У проект інвестували величезні гроші, і втрачати їх не збираються. Офіційний Берлін пояснює: юридичних підстав для того, щоб згорнути проект, немає.

А є шанси на те, що "Північний потік-2" зупинять?

Такі шанси завжди є, проте з часом це стає все менш імовірним. Газопровід в обхід України, швидше за все, добудують і запустять. Таку думку поділяють і українські експерти, і європейські чиновники.

Наприклад, голова Християнсько-демократичного Союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка замінила на цій посаді канцлера Німеччини Ангелу Меркель, в суперечках навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" підтримала прихильників російського проекту.

"Північний потік-2" для мене, як і для інших, звісно, не той проект, що я підтримую всім серцем. Однак основні рішення вже ухвалені, проект не можна повернути назад", — заявила Крамп-Карренбауер.

Ухвалення нової газової директиви трубопровід в обхід України не зупинять. Тепер же від позиції Єврокомісії залежатиме, наскільки в ЄС обмежать його дії і чи зможе Україна утримати свою газотранспортну систему, яка є однією з найбільших у Європі, хоча б на рівні рентабельності.

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