"Удар по плану Путіна": Портников пояснив, чому Росія пішла на поступки щодо транзиту газу

Український журналіст Віталій Портников заявив, що його західні колеги називають справжньою сенсацією згоду російської делегації на газових переговорах у Брюсселі працювати за європейським законодавством.

Водночас сам Портников дотримується думки, що дії Москви – очікувана сенсація, свідчить публікація у Telegram-каналі журналіста.

"Весь сенс будівництва газопроводів, які повинні були стати альтернативою українській ГТС – і "Північного потоку", і "Північного потоку-2", і "Турецького потоку", і "Південного потоку" складався у необхідності "обійти" Україну, домогтися припинення транзиту газу через її територію", – повідомив Портников.

За його словами, російський президент Володимир Путін особисто лобіює будівництво кожного альтернативного маршруту – аж до поїздок у країни, які повинні стати частиною нової системи і переговорів з їх лідерами саме про енергетику.

"Не випадково в Москві план будівництва нових газопроводів люблять називати "планом Путіна"... Однак "Північний потік-2" все ще не побудований – і позиція Данії значно ускладнює завершення його будівництва. До того ж серйозним ударом по позиціях російського газового монополіста стало зменшення обсягів прокачування газу по газопроводу OPAL. Після цього остаточно стало ясно, що без українського транзиту не обійтися, що з Києвом доведеться домовлятися. А якщо домовлятися з Києвом – то доведеться жити за європейськими правилами", – заявив Портников.

Журналіст зазначив, що переговори в Брюсселі показали одну просту істину – не потрібно боятися російського блефу.

"Коли європейці і українці діють спільно, коли вони дотримуються чітких прозорих принципів, Росії у буквальному сенсі слова нікуди діватися. Кремль може вигравати тільки в темряві", – резюмував Портников.

Переговори в Брюсселі показали, що не потрібно боятися російського блефу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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