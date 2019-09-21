Головна Новини
21 вересня • оновлено в 14:45
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Удар по плану Путіна": Портников пояснив, чому Росія пішла на поступки щодо транзиту газу

2.9т Читати матеріал російською

Український журналіст Віталій Портников заявив, що його західні колеги називають справжньою сенсацією згоду російської делегації на газових переговорах у Брюсселі працювати за європейським законодавством.

Водночас сам Портников дотримується думки, що дії Москви – очікувана сенсація, свідчить публікація у Telegram-каналі журналіста.

"Весь сенс будівництва газопроводів, які повинні були стати альтернативою українській ГТС – і "Північного потоку", і "Північного потоку-2", і "Турецького потоку", і "Південного потоку" складався у необхідності "обійти" Україну, домогтися припинення транзиту газу через її територію", – повідомив Портников.

Новини
Росія оскаржить удар ЄС по газопроводу Путіна: що задумав "Газпром"

За його словами, російський президент Володимир Путін особисто лобіює будівництво кожного альтернативного маршруту – аж до поїздок у країни, які повинні стати частиною нової системи і переговорів з їх лідерами саме про енергетику.

"Не випадково в Москві план будівництва нових газопроводів люблять називати "планом Путіна"... Однак "Північний потік-2" все ще не побудований – і позиція Данії значно ускладнює завершення його будівництва. До того ж серйозним ударом по позиціях російського газового монополіста стало зменшення обсягів прокачування газу по газопроводу OPAL. Після цього остаточно стало ясно, що без українського транзиту не обійтися, що з Києвом доведеться домовлятися. А якщо домовлятися з Києвом – то доведеться жити за європейськими правилами", – заявив Портников.

Журналіст зазначив, що переговори в Брюсселі показали одну просту істину – не потрібно боятися російського блефу.

"Коли європейці і українці діють спільно, коли вони дотримуються чітких прозорих принципів, Росії у буквальному сенсі слова нікуди діватися. Кремль може вигравати тільки в темряві", – резюмував Портников.

Переговори в Брюсселі показали, що не потрібно боятися російського блефу

Переговори в Брюсселі показали, що не потрібно боятися російського блефу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ринок газу Поставки газу в Україну Ціна на газ
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
газ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
14
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Где тут перемога вислоухих , неясно. Европейские правила это не украинские.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Задрало это ка-ца-пье вечно ноет и скулит чтобы ему дали возможность качать газ по украинской трубе
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
и приворовывать газ при этом.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Levitsky Valery, да ты что, свын убогий! А не рагульё ли похрюкивает, мечтая получать гроши за транзит?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Белый господин
Белый господин
Европейские правила устраивают Газпром - поэтому и на них согласны. Обоз как обычно не рассказывает все. А вишенка в том, что по европейским правилам никакого долговременного договора на прокачку не требуется. Именно это и нужно Газпрому сейчас.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Белый господин, а чого ж він так їх обходив раніше, раз так вигідно?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel