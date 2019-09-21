"Удар по плану Путіна": Портников пояснив, чому Росія пішла на поступки щодо транзиту газу

Український журналіст Віталій Портников заявив, що його західні колеги називають справжньою сенсацією згоду російської делегації на газових переговорах у Брюсселі працювати за європейським законодавством.
Водночас сам Портников дотримується думки, що дії Москви – очікувана сенсація, свідчить публікація у Telegram-каналі журналіста.
"Весь сенс будівництва газопроводів, які повинні були стати альтернативою українській ГТС – і "Північного потоку", і "Північного потоку-2", і "Турецького потоку", і "Південного потоку" складався у необхідності "обійти" Україну, домогтися припинення транзиту газу через її територію", – повідомив Портников.
За його словами, російський президент Володимир Путін особисто лобіює будівництво кожного альтернативного маршруту – аж до поїздок у країни, які повинні стати частиною нової системи і переговорів з їх лідерами саме про енергетику.
"Не випадково в Москві план будівництва нових газопроводів люблять називати "планом Путіна"... Однак "Північний потік-2" все ще не побудований – і позиція Данії значно ускладнює завершення його будівництва. До того ж серйозним ударом по позиціях російського газового монополіста стало зменшення обсягів прокачування газу по газопроводу OPAL. Після цього остаточно стало ясно, що без українського транзиту не обійтися, що з Києвом доведеться домовлятися. А якщо домовлятися з Києвом – то доведеться жити за європейськими правилами", – заявив Портников.
Журналіст зазначив, що переговори в Брюсселі показали одну просту істину – не потрібно боятися російського блефу.
"Коли європейці і українці діють спільно, коли вони дотримуються чітких прозорих принципів, Росії у буквальному сенсі слова нікуди діватися. Кремль може вигравати тільки в темряві", – резюмував Портников.
Переговори в Брюсселі показали, що не потрібно боятися російського блефу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Росія готова відновити прямі поставки газу в Україну і укласти транзитний контракт по нормам ЄС. Поставки газу в Європу через Україну, за словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, можуть поновитися вже з 1 січня 2020 року.
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