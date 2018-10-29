Удар по нафті й газу: РФ пророкують мільярдні збитки

Російські нафтові компанії у 2020 році зазнають серйозних втрат. $3,5 млрд вони не доберуть через заборону використовувати високосірчистий мазут як корабельне паливо.

Як пише РБК із посиланням на Bloomberg, російські НПЗ, які переробляють нафту з підвищеним вмістом сірки, не встигнуть підготуватися до очікуваних у 2020 році змін у судноплавстві. А все тому, що в двох третинах російського палива міститься 2,5% сірки або навіть більше. Це не відповідає новим правилам Міжнародної морської організації ООН (International Maritime Organization, IMO), які забороняють використовувати як суднове паливо мазут із вмістом сірки понад 0,5%.

У 2017 році російські нафтовики поставляли мазут у понад 100 різних країн і виручили за нього приблизно $9 млрд. Згідно з оцінкою інвестбанку Wood&Co. Financial Services AS, у 2020 році виручка може скоротитися на $3,5 млрд.

Старший аналітик IHS Markit Ltd Олександр Щербаков впевнений, що у російських НПЗ "немає шансів завершити підготовку на 100%" до потрібного часу, тому після вступу в силу нових правил російський мазут істотно "просяде" у ціні.

Західні експерти вважають, що у російських НПЗ є різні варіанти збуту високосірчаного мазуту, але вони не компенсують втрати від скорочення попиту з боку судновласників.

Російські нафтовики сподіваються, що зможуть впоратися із проблемою. "Така ситуація не критична. Це повинно було статися навіть раніше. Тому в Росії розпочато процес модернізації заводів для зниження випуску мазуту на користь світлих нафтопродуктів", — стверджує аналітик Райффайзенбанку Андрій Поліщук.

Як писав OBOZREVATEL, нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти суттєво залежать ціни на природний газ. У Росії вже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти й газу в країні.