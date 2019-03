Удар по "Газпрому": в ЄС затвердили скандальну Газову директиву

Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до газової директиви ЄС, яка стосується російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як повідомила прес-служба комітету, поправки підтримали 33 члени комітету, 8 виступили проти.

"Комітет ITRE підтримав поправки до газової директиви ЄС", — заявив голова європарламентського комітету Єжи Бузек.

Далі документ має бути схвалений на пленарній сесії Європарламенту і в Раді ЄС. У квітні євродепутати мають затвердити остаточний текст. Після набуття ним чинності відбудеться адаптація національних законодавств країн Євросоюзу, враховуючи нові обставини компромісної директиви.

