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Удар по "Газпрому": в ЄС затвердили скандальну Газову директиву

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Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до газової директиви ЄС, яка стосується російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як повідомила прес-служба комітету, поправки підтримали 33 члени комітету, 8 виступили проти.

"Комітет ITRE підтримав поправки до газової директиви ЄС", — заявив голова європарламентського комітету Єжи Бузек.

Удар по "Газпрому": в ЄС затвердили скандальну Газову директиву

Далі документ має бути схвалений на пленарній сесії Європарламенту і в Раді ЄС. У квітні євродепутати мають затвердити остаточний текст. Після набуття ним чинності відбудеться адаптація національних законодавств країн Євросоюзу, враховуючи нові обставини компромісної директиви.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

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Тема
Північний потік - 2
Теги
РосіяПівнічний потік - 2Європейський Союз
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Livesey David
Livesey David
Этот "удар по Газпрому", по факту означает зеленый свет для СП2. ))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А в чём заключается "удар"? Рагули, остаточно прощевайте!!!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Европейской ссаной тряпкой по хохляцким мордам хрясь
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